Alessio giudica le performance, ma Chiara resta in panchina per infortunio.

La prova “Coreografo per un giorno” ad Amici 24

Nel daytime di martedì 19 novembre, il talent show Amici 24 ha presentato una nuova e avvincente prova intitolata “Coreografo per un giorno”. I ballerini sono stati chiamati a scegliere uno di loro per creare una coreografia da insegnare al resto del gruppo. Il prescelto è stato Alessio, che ha optato per il brano “Mi fai impazzire” di Blanco, cercando di combinare diversi stili per rendere la coreografia accessibile a tutti.

La classifica di Alessio e le sue scelte

Una volta in studio, Alessio ha assunto il ruolo di giudice, stilando una classifica personale basata sulle sue preferenze. Ha premiato Daniele come primo classificato, sottolineando come fosse stato in grado di cogliere il senso del brano. Al secondo posto si è classificata Rebecca, seguita da Alessia, Francesca e, infine, Teodora, che ha chiuso la classifica. Alessio ha voluto scusarsi con Teodora, spiegando che la sua scelta era legata alla difficoltà della coreografia rispetto al suo stile.

Il caso Chiara: polemiche e assenze

Un tema caldo emerso durante la puntata è stato il caso di Chiara, che per l’ennesima volta non ha partecipato alla gara. La ballerina, assente anche nella puntata precedente, ha destato preoccupazione tra i fan a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana dalle esibizioni per oltre due settimane. Nonostante la Maestra Celentano le avesse recentemente riconsegnato la maglia dopo un’interrogazione, Chiara è rimasta in panchina, alimentando le polemiche sui social. Molti spettatori si sono chiesti se fosse giusto che potesse continuare a rimanere nella Scuola, nonostante l’assenza prolungata dalle gare.

Le reazioni del pubblico e il futuro di Chiara

Le reazioni del pubblico sono state immediate e accese. Gli spettatori di Amici hanno espresso la loro frustrazione riguardo alla situazione di Chiara, ritenendo ingiusto che potesse continuare a partecipare al programma senza esibirsi. La questione ha sollevato interrogativi sul futuro della ballerina e sulla sua possibilità di tornare a competere. Mentre i fan sperano in un suo ritorno imminente, resta da vedere come la produzione gestirà la situazione e se Chiara avrà l’opportunità di tornare a brillare sul palco.