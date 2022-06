Amministrative: Ronzulli (Fi), 'Pd esulta? Astensionismo preoccupi tutti'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il centrodestra deve ripartire dai programmi, dai temi e dall’ascolto dei territori non dai candidati. Ciò posto, non comprendo l’esultanza del Pd per l’esito di queste elezioni, sia perché guardando al numero dei voti in termini assoluti la sinistra non rappresenta la maggioranza del paese, ma ancora di più perché a vincere queste amministrative è stato il partito dell’astensione".

Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’, in onda questa sera su Rai 1.

"Dovrebbe essere una preoccupazione dell’intera politica che i nuovi sindaci sono stati eletti con i voti di solo il 40%, in alcuni casi addirittura il 30%, degli aventi diritto. Dovremmo fare tutti autocrita su questo aspetto, dal momento che sono andati a votare solamente 800 mila elettori su 9 milioni”.