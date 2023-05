Amplifon al Congresso SIO: formazione e sinergia con i medici

Milano, 26 mag. (askanews) – Milano ospita il 109esimo Congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale che si focalizza quest’anno sull’innovazione, sul consolidamento della collaborazione tra colleghi e sul valore della ricerca. In questo contesto Amplifon, partner del Congresso SIO, ha voluto confermare il proprio impegno sia per promuovere la formazione sia per la sinergia tra le diverse figure professionali.

“Essere qui – ha detto ad askanews Nicoletta Mannari, responsabile dell’Area medica di Amplifon Italia – vuol dire mantenere sempre attiva una partnership, una vicinanzna che da 70 anni Amplifon ha con la classe medica. Questo perché noi siamo del partner tutti i giorni, nel nostro lavoro e insieme a loro, per quello che riguarda la prevenzione nel mondo dei disturbi dell’udito. Essere partner di medici vuol dire essere a fianco nella loro formazione, lavorare con loro a progetti sociali e portare avanti con loro dei progetti sociali che hanno un impatto fortissimo per la comunità”.

I problemi all’udito riguardano, secondo i dati dell’OMS, 500 milioni di persone nel mondo, e colpiscono soprattutto chi ha più di 65 anni, spesso anche con uno stigma sociale difficile da superare. “I dati delle ultime ricerche del Censis – ha aggiunto la manager – ci dicono che in Italia sono 7 milioni le persone che hanno disturbi di udito. Peccato che solo tre su dieci si facciano in modo periodico un test dell’udito. Ne dobbiamo parlare di più, dobbiamo essere più presenti”.

E la presenza si manifesta attraverso un approccio multidisciplinare. “Noi – ha concluso Nicoletta Mannari – abbiamo creato il CRS Amplifon, che per i medici è un partner importante; fa formazione, collabora con le università e ci permette sempre di lavorare con figure diverse: dal medico di base al medico specialista, all’audioprotestista. Tutti insieme riusciamo veramente a parlare di prevenzione e a superare problemi legati alla sordità”.

Il Centro Ricerche e Studi Amplifon vuole promuove presso la comunità medico-scientifica la cultura del progresso e dell’innovazione attraverso formazione, ricerca, sostegno allo sviluppo professionale, corsi e conferenze, inoltre offre l’accesso a una ricca biblioteca privata in campo audiologico e otorinolaringoiatrico e, dal 2020, molte di queste pubblicazioni sono consultabili anche online.