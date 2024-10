Alessandro Canelli, sindaco di Novara e rappresentante dell’Anci per la finanza locale, ha evidenziato durante le audizioni delle commissioni Bilancio di Camera e Senato che possibili ulteriori riduzioni per i Comuni o richieste di contributi per il riequilibrio delle finanze pubbliche potrebbero risultare eccessivamente onerose. Ha aggiunto che tali misure avrebbero un impatto significativo sugli enti che si trovano già in difficoltà e sperimentano crisi di diverso tipo.

Eccessive riduzioni e richieste di contributi

