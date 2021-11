Anci: Fico, 'rafforzare collaborazione con Comuni, presto incontro alla Camera'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Ribadisco "un auspicio che ho già formulato in più occasioni: quello di rafforzare la collaborazione tra tutti i livelli di governo ed in particolare un dialogo sistematico tra il Parlamento e i comuni" Così il presidente della Camera, Roberto Fico, all'assemblea dell'Anci.

"A questo scopo, a Montecitorio da tempo promuoviamo un momento di incontro con i sindaci e i presidenti dei consigli comunali dedicato a temi cruciali. Non è stato possibile organizzare confronti in Aula nel 2020 e nel 2021 ma credo che potremo riavviare queste forme di incontro ad inizio del prossimo anno per proseguire la riflessione sui tanti temi di interesse comune".