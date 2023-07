Home > Video > Andrea Scanzi: "Non avete mai fatto nulla di rischioso?" Andrea Scanzi: "Non avete mai fatto nulla di rischioso?"

"Lasciando stare le persone che esultano per la scomparsa di altri esseri umani, che non hanno la mia minima attenzione. Mi interessa analizzare l'atteggiamento per cui da una parte c'è la classica invidia nei confronti della persona ricca e dall'altra vi è una partre dell'opinione pubblica secondo la quale le cinque vittime del Titan hanno amato troppo il rischio e quindi un po' se la sarebbero andata a cercare. Ma voi nella vostra vita non avete mai fatto niente di rischioso?" L'opinione di Andrea Scanzi dopo la tragedia del Titan.