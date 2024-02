È di Andreea Rabciuc il cadavere rinvenuto nel casolare di Castelplanio, in provincia di Ancona: la conferma è arrivata oggi dopo il test del Dna.

Il ritrovamento del cadavere di Andreea Rabciuc e la conferma del Dna

La ragazza, di origine rumena, 27 anni, era scomparsa la notte del 12 marzo 2022, la svolta è avvenuta lo scorso 20 gennaio quando il proprietario di un casolare, entrando nello stabile, ha notato un cadavere. Da questo momento è arrivato un primo riconoscimento da parte della madre della ragazza ed oggi la conferma con il test del Dna.

Andreea Rabciuc, la conferma del test del Dna

Il cadavere rinvenuto nel casolare di Castelplanio, a pochi metri di distanza dal luogo dove era scomparsa, è di Andreea Rabciuc. Ora si attende il lavoro dell’entomologo Stefano Vanin per capire se il corpo della giovane è sempre stato all’interno dello stabile o se è stato esposto in un’altra zona, in un primo momento, e portato nel casolare solo successivamente.

L’esito del Dna di Andreea Rabciuc e l’analisi della calligrafia

Accanto al cadavere è stata rinvenuta anche una scritta con un pennarello. Si attende l’analisi calligrafica del messaggio, trovato dagli investigatori su una trave in legno del casolare, per capire se si tratta di un messaggio scritto realmente dalla ragazza o da qualcun altro: