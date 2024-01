Caso Andreea Rabciuc: il fidanzato indagato per omicidio

Non si fermano le indagini sul caso di Andreea Rabciuc, la 24enne scomparsa ed il cui corpo sarebbe stato recentemente ritrovato nei pressi di un casolare. Mentre si attendono ancora le conferme sull’identità del cadavere, si aggrava la situazione del fidanzato e dopo le varie accuse si aggiunge anche quella di omicidio volontario.

Andreea Rabciuc: fidanzato unico indagato

Si continua ad indagare sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 24enne romena ha fatto perdere le sue tracce il 12 marzo del 2022 e solo di recente si sono riaccesi i riflettori sul caso dopo il ritrovamento di un cadavere che, secondo gli inquirenti, sarebbe il suo. Nel 2023 un episodio della trasmissione “Chi l’ha visto” aveva cercato di gettare un po’ di luce sulla situazione.

Il ritrovamento del cadavere non ha avuto un effetto solo sul riacceso interesse verso Andreea Rabciuc da parte dell’opinione pubblica, ma anche sul fidanzato della donna. L’uomo era l’unico indagato dalla Procura di Ancona ma adesso insieme all’accusa di sequestro di persona e spaccio di stupefacenti si aggiunge anche l’ipotesi di omicidio volontario.

Andreea Rabciuc: il fidanzato risponde alle accuse

Non si è fatta attendere la risposta dell’indagato con alcune dichiarazioni rilasciate dal suo avvocato Emanuele Giuliani che ha sottolineato come Simone Gresti è rimasto colpito da questa decisione e continua a ritenersi estraneo ai fatti. Nella giornata di ieri il fidanzato della vittima ha partecipato agli accertamenti irripetibili condotti dalla scientifica nel casolare e anche stamattina è tornato sul luogo del ritrovamento del cadavere per un nuovo controllo supportato dalla luce del giorno.

Nel frattempo sappiamo che è stata fissata per dopodomani l’autopsia sul corpo ritrovato nel casolare.