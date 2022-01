Anemia falciforme, in Italia la prima terapia per le crisi vaso-occlusive

Da oggi in Italia esiste una terapia rimborsabile per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive, fenomeni gravi e imprevedibili che possono portare alla morte i pazienti affetti da anemia falciforme, una rara malattia genetica del sangue.Â

Il farmaco innovativo è il Crizanlizumab: Novartis ne ha reso nota l’approvazione e la rimborsabilità da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco. L’anemia falciforme in Italia è considerata una patologia ematologica rara a causa della difficoltà di tracciamento e diagnosi: quelli registrati con un quadro clinico grave sono circa 2.500-2.800, sebbene secondo gli esperti esista un sommerso importante pari a circa il doppio dei pazienti. Â