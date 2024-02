Home > Video > Annalisa e i suoi fan Annalisa e i suoi fan

Sanremo è alle porte e i cantanti si stanno preparando per esibirsi sul palco con il loro brano inedito. Un gruppo di fan di Annalisa si è presentato a Sanremo ed è rimasto fuori in attesa dell’uscita della cantante per dimostrarle affetto e sostegno. Voi per chi tiferete?