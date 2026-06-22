Cercare casa online è diventato il punto di partenza per quasi tutti. Si apre il telefono, si digita la città, si scorrono foto e prezzi. È veloce e comodo, ma a volte può essere molto pericoloso.

Le truffe immobiliari online esistono, sono in crescita e colpiscono soprattutto chi è in una situazione di urgenza: lo studente che deve trovare una stanza prima dell’inizio delle lezioni, la famiglia che si è appena trasferita, il lavoratore che cerca casa in una città che non conosce. Chi ha fretta abbassa la guardia. Ed è esattamente lì che si annidano gli annunci falsi.

Riconoscerli non è sempre semplice, ma ci sono segnali precisi che diventano difficili da ignorare una volta che li conosci.

I segnali che devono farti fermare

Il prezzo è troppo basso per essere vero. È il primo e più classico campanello d’allarme. Un trilocale in centro a Roma a 500 euro al mese non esiste. Se esiste, c’è qualcosa che non torna. Gli annunci truffa puntano spesso su prezzi fuori mercato per attirare click e contatti veloci. Prima di entusiasmarti, confronta con gli annunci simili nella stessa zona.

Le foto sembrano troppo professionali o troppo generiche. Immagini da catalogo con stanze perfette senza un oggetto personale, inquadrature da agenzia su un annuncio di privato: possono celare tutte foto rubate da altri siti. Una ricerca inversa su Google Immagini in pochi secondi ti dice se quella foto compare altrove.

Il proprietario non può o non vuole mostrare l’immobile. “Sono all’estero per lavoro”, “la chiave ce l’ha un’altra persona”, “prima dimmi se sei interessato poi organizziamo” sono frasi che tornano spesso nelle truffe. Chi affitta o vende una casa reale non ha motivo di farti evitare una visita.

Ti chiedono soldi prima di vedere nulla. Qualsiasi richiesta di pagamento anticipato, soprattutto via bonifico a privati o metodi non tracciabili, è un segnale gravissimo. Non si versa nulla prima di aver visto l’immobile, verificato la proprietà e firmato un contratto.

I contatti sono vaghi o le risposte arrivano solo via messaggio. Niente telefonate, niente videocall, ma solo risposte via chat preconfezionate che non rispondono alle domande specifiche. Questi sono spesso bot o truffatori che gestiscono decine di annunci falsi in parallelo.

Cosa fare prima di contattare un inserzionista

Pochi passaggi, ma che fanno la differenza. Cerca il numero di telefono online per vedere se compare in altri annunci o segnalazioni. Chiedi una visita reale prima di qualsiasi impegno economico. Verifica che il nome del proprietario corrisponda ai dati catastali, una visura ipotecaria costa pochi euro e ti dice chi è davvero il proprietario dell’immobile. E se qualcosa non ti convince, fidati dell’istinto: un buon affare non sparisce in 24 ore.

Dove la qualità degli annunci è una priorità, non un optional

Scegliere la piattaforma giusta è già metà del lavoro. Non tutti i portali di annunci immobiliari investono allo stesso modo nel controllo di quello che viene pubblicato.

Su Bakeca.it la moderazione degli annunci è manuale e quotidiana: un team dedicato verifica ogni giorno i contenuti pubblicati, con l’obiettivo di intercettare gli annunci sospetti prima che raggiungano gli utenti. Non è un filtro automatico lasciato a un algoritmo, sono persone che leggono, valutano e rimuovono.

Se un annuncio dubbio dovesse sfuggire ai controlli, chiunque può segnalarlo direttamente tramite il form presente sul sito. Il team di Qualità interviene in tempi rapidi per verificare e, se necessario, rimuovere il contenuto.

È un approccio che fa la differenza, soprattutto in un mercato dove la fiducia è tutto. Puoi esplorare gli annunci immobiliari verificati su Bakeca.it nella sezione Case, con la sicurezza di una piattaforma ventennale che prende sul serio la qualità di ciò che pubblica.

