Antimafia: Bicchielli (Nm), 'Conte da avvocato del popolo ad avvocato d’ufficio'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Scarpinato e De Raho sono i classici magistrati che giudicano ma odiano essere giudicati. Hanno ripetuto all’infinito, come un mantra, parole dette e ridette, ossessionati da ideologie che trovano rifugio e giustificazione solo nel loro smisurato livore. A loro, oggi, per attaccare la presidente Colosimo si è aggiunto l’avvocato che una volta era del popolo, e oggi si è dimostrato un avvocato d’ufficio. E’ riuscito a difendere i suoi paladini con argomenti che farebbero rabbrividire qualsiasi persona dotata di buon senso e onestà intellettuale. Ma, si sa, l’unico che veramente Conte vuole difendere è sé stesso e questo si era capito da tempo. A proposito, l’unica foto, per di più sfocata, di questa vicenda è la sua. Sì, quella con Beppe Grillo…”. Lo dichiara il vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei deputati e membro della commissione antimafia Pino Bicchielli.