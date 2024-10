Oggi, Antonella Clerici ha presentato un’altra puntata del suo programma “È Sempre Mezzogiorno”. Tra i vari chef invitati, c’era anche l’amico Andrea Mainardi. Il loro scambio si è rivelato molto popolare sui social, apparendo nelle storie Instagram della conduttrice. Nel video condiviso, Antonella e Mainardi si divertono a giocare tra di loro. La Clerici inizialmente chiede: «Hai festeggiato il tuo anniversario di matrimonio con tua moglie?» e subito dopo avverte: «Non dirlo in modo inappropriato!». Mainardi, con un sorriso, risponde: «Certo, ho festeggiato! Sono in ottima forma, lo vedi?», provocando una risata da parte di Antonella. Lei, divertita, ha poi concluso con: «Non cambiare mai» arricchendo il messaggio con emoticon gioiose.

Durante la puntata, Antonella ha coinvolto i telespettatori con un gioco: chi chiama è sfidato a indovinare il numero di ingredienti in un barattolo. Oggi, la signora Mariarosa di Torino ha telefonato, facendo tanti complimenti a lei e al suo team: «Siete tutti fantastici» ha affermato, aggiungendo che Alfio è il suo preferito perché condivide la sua passione per il cibo. Antonella, con un sorriso, ha ricambiato: «Grazie Mariarosa, sei davvero simpatica! E mi raccomando, prenditi cura di te e rifornisciti di vitamina C per il raffreddore».