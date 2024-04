E' stata identificata la giovane trovata morta ad Aosta. L'autopsia ha fatto emergere dettagli sconcertanti, come il motivo del decesso, ovvero per dissanguamento.

Pochi giorni fa è stata trovata una ragazza senza vita all’interno di una chiesa diroccata a La Salle, in provincia di Aosta. Adesso, l’autopsia ha rivelato che si tratta di una 22enne morta per dissanguamento.

Identificata la salma della ragazza trovata ad Aosta

Finalmente ha un’identità la giovane ragazza trovata senza vita in una chiesa a La Salle, Aosta.

I carabinieri stanno indagando su questo strano caso con ancora tanti punti di domanda, per esempio è ancora da confermare l’ipotesi di un furgone bordeaux in fuga dal luogo del delitto, una boscaglia nei dintorni della chiesa dove poi è stato trasportato il corpo.

Quel che è certo invece, è che il corpo è appartenente a una 22enne di origini francesi, che sarebbe morta per dissanguamento.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e i carabinieri di Aosta continuano a indagare per far luce sul delitto. Il corpo è stato identificato grazie ad alcuni parenti, che in questi giorni si trovano in caserma per aiutare nelle indagini.

Il referto dell’autopsia: come è morta la ragazza trovata ad Aosta

Dagli esami autoptici risulta che la ragazza è morta per dissanguamento, a causa di alcune ferite trovate su collo e addome.

Stando alla ricostruzione, sarebbe stata aggredita con un coltello in un bosco nei dintorni e poi abbandonata nella chiesa diroccata a La Salle.

La morte potrebbe risalire alla fine di marzo oppure ai primi giorni di aprile, adesso si attende l’esito degli esami tossicologici disposti sul cadavere.

Sul pavimento della chiesetta dove giaceva senza vita, sono state ritrovate tracce di sangue, come da trascinamento. Gli inquirenti ipotizzano il delitto di impeto come pista più probabile e credono che l’aggressione sia avvenuta per futili motivi e che poi sia degenerata nell’omicidio.