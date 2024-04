Ragazza morta in Valle d'Aosta, il racconto di un testimone

C’è un testimone nel caso della ragazza trovata morta in Valle d’Aosta, che ha raccontato di averla vista con un ragazzo qualche giorno prima. L’uomo l’ha descritta come una ragazza bella ma sofferente.

Ragazza trovata morta in Valle d’Aosta, testimone: “Lei era bella ma sofferente”

Nel caso della ragazza trovata morta in una chiesa sconsacrata sulle montagne di La Salle, in Valle D’Aosta, c’è un testimone. Come riportato da La Stampa, una persona del luogo ha raccontato di aver visto, tre giorni prima del ritrovamento del corpo, la giovane insieme ad un ragazzo, che ora risulta ricercato. Il giovane parlava italiano, anche se probabilmente non lo è. “Erano vestiti di scuro, sembravano due dark, due vampiri” ha dichiarato il testimone. Gli inquirenti parlano di omicidio dopo una lite oppure di suicidio.

La vittima aveva diverse ferite all’addome e un profondo taglio al collo. Era senza documenti e cellulare. Secondo i segni ritrovati sembrerebbe che il corpo sia stato trascinato all’interno della chiesetta sconsacrata. Il testimone ha raccontato tutto ai carabinieri e ha descritto la ragazza come “molto bella ma sofferente” e lui “con i ricci neri e la carnagione olivastra“. Ha parlato di un furgone. I due ragazzi gli hanno chiesto indicazioni per la fermata dei pullman. Hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero e di essere in cerca di un supermercato per fare la spesa e poi andare a campeggiare sulle montagne. Il testimone ha sottolineato che non erano vestiti come escursionisti, ma “come due dark: sembravano di quelli che si tagliano e si procurano delle ferite, mi sembravano sofferenti“.

Ragazza trovata morta in Valle d’Aosta: omicidio o suicidio

Il testimone ha riferito che il ragazzo sembrava molto più giovane di lei, che ha parlato solo lui e che aveva un tono gentile. “E non li ho visti soltanto io quel giorno, una persona che conosco li ha visti anche al ritorno: quando sono scesi dal pullman proprio all’altezza del sentiero che porta alla chiesetta. Avevano le borse della spesa” ha aggiunto. Dalla foto della polizia ha riconosciuto la giovane vittima.

Al momento si attende l’autopsia, ma gli inquirenti stanno continuando le ricerche del ragazzo e portando avanti le indagini, che per il momento vanno nella direzione dell’omicidio o del suicidio.