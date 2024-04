Una donna è stata trovata morta nel comune di La Salle in Valle d'Aosta: dalle ferite rinvenute sul corpo si indaga per omicidio

Il corpo della donna, ormai privo di vita, era all’interno di una ex cappella, vicino ad Aosta.

Le prime notizie della donna morta vicino Aosta

Dai primi riscontri si tratta di una ragazza molto giovane: l’età apparente è di circa 20 anni, capelli castani, un piercing all’ombelico. Indossava una felpa, scarpe da ginnastica e dei leggings.

I passanti che l’hanno trovata, ieri verso le 14,30, hanno raccontato che sembrava dormisse. Sul corpo aveva alcune ferite e accanto a lei c’era del cibo.

A terra erano visibili macchie di sangue e tracce di trascinamento, segno che il corpo potrebbe essere stato trasportato all’interno dell’ex cappella.

Le indagini dopo la scoperta della donna morta ad Aosta

L’autopsia verrà effettuata martedì, 9 aprile: dovrà chiarire le cause del decesso, per ora non chiare. I carabinieri questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo per cercare eventuali tracce di un possibile omicida.

Ciò che è certo è che al momento non risultano denunce di scomparsa.

La decisione della Procura di Aosta in merito alla donna trovata morta

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio in merito al ritrovamento del corpo nella chiesetta diroccata di frazione Equilivaz, sopra La Salle.

Da questa mattina gli uffici della procura aostana sono stati interdetti ai giornalisti. Gli inquirenti e la procura di Aosta mantengono il massimo riserbo.

Tuttavia, sembrerebbe che le ricerche si stiano concentrando su un furgone bordeaux, con targa francese, notato dai residenti dei paese vicini, a bordo un ragazzo e una ragazza. Sostava sulla statale nel punto da cui si accede alla frazione abbandonata dove è stato trovato il corpo.