Ostia, donna morta in strada: forse è stata lanciata dalla finestra di casa

Una 46enne di origini italo-brasiliane è stata ritrovata morta in strada a Ostia, Roma. Stando ai primi dettagli, la donna aveva precedenti per droga e sul luogo è intervenuta la polizia che è stata allertata dal marito della vittima. Stando alle prime ipotesi però, la vittima non avrebbe perso la vita mentre camminava per strada, ma sarebbe stata lanciata dalla finestra di un palazzo abbandonato proprio dal suo compagno.

Pochi dettagli

Al momento sono state avviate le indagini per fare chiarezza sull’intera vicenda su cui si sa ancora poco. La vittima, una donna di 46 anni di origini italo-brasiliane, aveva precedenti per droga, ma non è chiaro se l’ipotesi di un lancio della vittima dalla finestra di un palazzo abbandonato possa essere collegato a qualche regolamento di conti.

Il primo indiziato è però il marito, è stato proprio lui a lanciare l’allarme ma, secondo gli inquirenti, sarebbe stato anche lui a gettare la donna dal palazzo. L’uomo è un rumeno di 41 anni su cui al momento non si hanno ulteriori dettagli ed al momento è in stato di fermo.

In ogni caso ci sarebbero pochi dubbi sulla sua colpevolezza, stando a quanto riferito, i due si trovavano insieme nell’edificio abbandonato prima della caduta della donna. In ogni caso, bisognerà attendere il risultato delle indagini per avere tutte le risposte.