Si chiamava Concetta Russo la vittima dei festeggiamenti di Capodanno di Afragola, nel napoletano. La donna è stata raggiunta da un colpo vagante di pistola: a sparare sarebbe stato il nipote.

Napoli, donna morta colpita da un proiettile: fermato il nipote

Era la notte di Capodanno, quando nel pieno dei festeggiamenti una tragedia è andata in scena ad Afragola, nel napoletano. Concetta Russo è stata raggunta da un colpo di pistola sparato all’improvviso e involontariamente. Lo sparo ha colpito Concetta alla testa: inutile la corsa disperata in ospedale. La Russo è morta poco dopo aver raggiunto il Carderelli.

Napoli, donna morta colpita da un proiettile: l’arma illegale

Dal momento appena successivo al decesso, sono iniziate le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Circa 24 ore dopo, le autorità hanno fermato il nipote di Concetta, un uomo di 47 anni di cui non è stata resa pubblica l’identità. L’uomo, per il quale è stato eseguito un fermo per i reati di omicidio colposo e porto abusivo di arma in luogo pubblico, avrebbe esploso il colpo involontariamente. Il 47enne deteneva la pistola senza avere la regolare licenza e aveva cercato di occultarla nascondendola tra le sterpaglie.