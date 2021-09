Apple presenta i nuovi iPhone 13, iPad Mini e Apple Watch 7

Roma, 15 set. (askanews) – Tim Cook, ceo di Apple, attraverso un video dallo Steve Jobs Theater di Cupertino vuoto e buio, ha presentato i nuovi iPhone 13, iPad Mini con schermo da 8,3 pollici e Apple Watch serie 7. Non sono novità assolute, ma aggiornamenti di prodotti esistenti con nuove caratteristiche.

L’iPhone 13 è offerto in versione normale e Pro, con tre differenti dimensioni dello schermo e connessione 5G su più frequenze.

La novità principale riguarda i video la cui qualità è aumentata grazie al nuovo processore A15 e a nuove lenti, anche se la definizione è sempre da 12 mega pixel. Per la prima volta viene introdotta la memoria da 1 TB, mentre sparisce la versione più piccola da 64 GB. Prezzi da 839 euro per la versione più piccola e da 1.189 euro per il Pro. “Questi sono i migliori iPhone che abbiamo mai creato”, ha detto Cook”.

L’iPad Mini ha un nuovo design con bordi piatti e senza tasto

home, processore A15, connessione 5G ed è compatibile con l’Apple Pencil. Non c’è il Face ID ma il sensore di impronte sul pulsante di accensione. Prezzi da 389 euro per la versione da 64 GB. L’Apple Watch infine è più sottile, ha lo schermo più grande e il nuovo processore S7 che dovrebbe aumentare la durata della batteria. Arriverà in autunno con prezzi da 439 euro. Il 20 settembre invece arriverà l’aggiornamento gratuito del sistema operativo, l’iOS 15.