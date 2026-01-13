Approvazione del DDL sui Caregiver Familiari: Vantaggi e Protezioni Essenziali

Scopri le ultime disposizioni per i caregiver familiari in Italia e come possono accedere a contributi economici sostanziali. Approfondisci le opportunità di supporto finanziario e le risorse disponibili per migliorare la qualità della vita dei caregiver e dei loro assistiti.

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un’importante iniziativa legislativa per il riconoscimento ufficiale dei caregiver familiari in Italia. Questa figura, fondamentale per l’assistenza ai familiari non autosufficienti, avrà accesso a un contributo economico e a diverse tutele, sebbene siano previsti requisiti specifici.

Dettagli del disegno di legge

Il disegno di legge prevede un contributo mensile di fino a 400 euro per i caregiver conviventi che assistono un familiare per almeno 91 ore settimanali.

Questo sussidio sarà riservato a coloro il cui ISEE annuale non supera i 15.000 euro e il reddito di 3.000 euro annui. Si tratta di un primo passo significativo, secondo la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, anche se con alcune limitazioni che hanno sollevato preoccupazioni.

Critiche e soddisfazioni

Nonostante l’approvazione, la ministra Locatelli ha espresso delusione per i limiti imposti dalla legge. Ha sottolineato che il tetto ISEE è troppo basso e potrebbe escludere molte famiglie bisognose. «È un punto di partenza», ha dichiarato, auspicando che durante il percorso parlamentare si possano apportare miglioramenti a queste soglie.

Tipologie di caregiver e tutele

Il ddl definisce diverse categorie di caregiver sulla base delle ore di assistenza fornite. Sono previste tre principali categorie: i caregiver che offrono un carico assistenziale pari o superiore a 91 ore settimanali, quelli che forniscono assistenza tra 30 e 90 ore e, infine, quelli che assistono per un intervallo di 10-29 ore settimanali. Anche i caregiver non conviventi, che dedicano almeno 30 ore settimanali, potranno beneficiare di alcune tutele.

Contributi e diritti

Il contributo, che sarà erogato trimestralmente o semestralmente dall’INPS, rappresenta solo una parte delle misure previste dalla legge. I caregiver riconosciuti potranno anche richiedere il congedo parentale se assistono minori di 18 anni, e avranno diritto a ferie e permessi solidali dai colleghi. Inoltre, sono previste disposizioni affinché i giovani caregiver possano conciliare l’orario del servizio civile con le attività di assistenza.

Risorse e implementazione

La legge di Bilancio ha stanziato 257 milioni di euro per supportare queste iniziative, con l’obiettivo di costruire una piattaforma INPS che faciliterà il processo di richiesta e erogazione dei contributi. Il governo ha previsto che, a partire da settembre, i caregiver potranno registrarsi sul portale dell’INPS per accedere a questi benefici.

Le prospettive future

Il disegno di legge rappresenta un passo importante nel riconoscere il ruolo dei caregiver familiari, figure spesso invisibili nel sistema sanitario e sociale. Tuttavia, le critiche riguardanti i requisiti economici suggeriscono che potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche per garantire che il supporto arrivi a un numero maggiore di famiglie che necessitano assistenza. Si auspica che questo ddl possa servire da base per un sistema di tutele più inclusivo e capace di rispondere alle reali esigenze di chi si prende cura dei propri cari.