Armando Incarnato: "Non fatemi parlare, rovino qualche matrimonio"

“Mi avete pregato per tornare indietro: devo postare qualche chat da qualche parte? Io mi sono fatto sempre i fatti miei, ma prima o poi il tempo racconta tutto a tutti. Io non parlo perché non voglio rovinare nessun finto matrimonio fatto per interessi; quindi, non svegliate il cane che dorme”. C’è una velata minaccia nelle parole di Armando Incarnato, che si difende dalle accuse lanciategli in questi giorni.