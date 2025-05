Armony Floor: design italiano e sostenibilità nei pavimenti in legno di alta qualità

Armony Floor, realtà con sede a Coriano e punto di riferimento nel settore dei pavimenti in legno e parquet Made in Italy, si distingue per la qualità delle sue soluzioni e un approccio produttivo interamente sostenibile.

Attraverso il sito www.pavimentieparquet.com, l’azienda propone un’ampia gamma di parquet in rovere, bamboo e legni esotici, adatti a qualsiasi esigenza abitativa e commerciale.

Produzione interna e filiera controllata

L’unicità di Armony Floor risiede nella gestione diretta di ogni fase produttiva: dalla selezione del legname, rigorosamente certificato, alla lavorazione artigianale e alla distribuzione finale. Un modello privo di intermediari che permette di mantenere elevati standard qualitativi, offrendo al contempo parquet di alta gamma a prezzi vantaggiosi.

La scelta di una filiera corta garantisce poi un controllo totale sui materiali e sui processi, traducendosi in un prodotto finale che coniuga eccellenza estetica e durata nel tempo. Il risultato è una collezione che spazia dal parquet prefinito, ideale per chi cerca una posa rapida e precisa, al parquet flottante, pensato per ristrutturazioni leggere, fino ai pavimenti SPC, soluzioni tecniche innovative perfette per ambienti ad alta umidità o soggetti a usura.

Un catalogo che valorizza ogni ambiente

L’offerta di Armony Floor include oltre 60 tipologie di parquet, disponibili in diverse essenze, formati e finiture. La varietà del catalogo permette di trovare la soluzione perfetta per ogni progetto: dal residenziale al commerciale, dagli spazi minimalisti alle superfici più ricercate.

Per chi desidera un’opzione resistente e di grande impatto anche negli spazi esterni, Armony Floor propone una linea specifica di pavimenti in legno per outdoor, progettati per resistere alle condizioni climatiche più estreme, all’umidità e ai raggi UV.

Sostenibilità e sicurezza al centro della produzione

Armony Floor fa della sostenibilità un pilastro fondamentale della propria filosofia. I materiali utilizzati provengono esclusivamente da foreste certificate, gestite in modo responsabile, e i processi produttivi sono ottimizzati per ridurre al minimo gli sprechi.

A questo si affianca l’utilizzo di vernici e collanti privi di formaldeide, selezionati per garantire la massima sicurezza degli ambienti domestici e professionali. Ogni parquet è progettato per durare e migliorare la qualità degli spazi abitativi, con una garanzia di 25 anni che testimonia la fiducia dell’azienda nei propri prodotti.

Un’esperienza d’acquisto completa e personalizzata

La piattaforma digitale www.pavimentieparquet.com consente di esplorare il catalogo in modo semplice e intuitivo, offrendo la possibilità di richiedere campioni gratuiti che vengono consegnati entro 48/72 ore. Un vantaggio unico, che permette ai clienti di valutare dal vivo venature, finiture e tonalità prima dell’acquisto.

L’assistenza non si ferma alla scelta del prodotto: Armony Floor mette a disposizione una rete di installatori qualificati attivi su tutto il territorio nazionale, capaci di effettuare una posa professionale e impeccabile.

Lo showroom di Coriano: un punto di riferimento per toccare con mano la qualità

Per chi desidera un contatto diretto con i materiali, infine, Armony Floor accoglie i clienti nel suo showroom a Coriano, in provincia di Rimini. Lo spazio espositivo permette di visionare l’intera gamma di parquet, confrontare essenze e finiture, e ricevere una consulenza tecnica personalizzata da esperti del settore. Lo showroom è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato e il sabato mattina.