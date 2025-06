Un tragico evento a Francavilla Fontana

Questa mattina, un drammatico conflitto a fuoco ha portato alla morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, un carabiniere di 60 anni, originario di Ostuni e prossimo alla pensione. L’episodio è avvenuto mentre il brigadiere e un collega tentavano di fermare una rapina in corso presso un distributore di carburante alla periferia di Francavilla Fontana.

L’intervento, purtroppo, si è trasformato in una tragedia, con il brigadiere colpito mortalmente da uno dei rapinatori.

La cattura dei malviventi

Dopo l’omicidio, è scattata immediatamente una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto tutte le forze dell’ordine della zona. I due rapinatori, fuggiti a bordo di una Lancia Y, sono stati catturati in contrada Le Monache, nei pressi di Grottaglie, dopo un’intensa caccia all’uomo. Durante l’operazione, si è verificato un nuovo conflitto a fuoco, nel quale uno dei malviventi è stato ucciso. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e per identificare eventuali complici.

Il cordoglio delle istituzioni

La notizia della morte del Brigadiere Legrottaglie ha suscitato profonda commozione in tutta Italia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il coraggio e il senso del dovere del brigadiere, che ha sacrificato la vita per proteggere i cittadini. Anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’Arma, rendendo omaggio al sacrificio del brigadiere. Questo tragico evento riporta alla memoria un altro episodio doloroso avvenuto a Francavilla Fontana, quando il maresciallo Antonio Dimitri fu ucciso durante una rapina, evidenziando i rischi quotidiani affrontati dai carabinieri.