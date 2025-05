Arresti per l'assalto a furgoni portavalori: 11 persone in manette

Un'operazione coordinata ha portato all'arresto di 11 individui coinvolti in un colpo da 3 milioni di euro.

Un colpo audace in pieno giorno

Il , un’operazione dei carabinieri di Livorno ha portato all’arresto di 11 individui, tutti di origine sarda, accusati di aver partecipato a un audace assalto a due furgoni portavalori avvenuto sulla SS1 Aurelia, nel comune di San Vincenzo. Questo colpo, avvenuto in pieno giorno, ha fruttato ai malviventi circa 3 milioni di euro.

La rapidità e la pianificazione dell’operazione hanno sorpreso non solo le forze dell’ordine, ma anche l’intera comunità locale.

Le accuse e le indagini

Gli arrestati, di età compresa tra i 33 e i 54 anni, sono accusati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi da guerra, esplosivi e furto pluriaggravato. Le indagini hanno rivelato che il gruppo aveva messo in atto una serie di attività preparatorie per mesi, dimostrando una notevole esperienza nell’uso di armi e esplosivi. Alcuni membri del gruppo hanno svolto funzioni di esecutori materiali, mentre altri hanno fornito supporto logistico, creando alibi e reperendo veicoli rubati per bloccare il transito dei furgoni portavalori.

Un’operazione su larga scala

Il blitz dei carabinieri ha coinvolto oltre 300 uomini, tra cui unità specializzate come il R.O.S., il GIS e il 1° Reggimento Paracadutisti ‘Tuscania’. L’operazione ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra diverse forze dell’ordine, che hanno lavorato in sinergia per smantellare una banda ben organizzata. L’uso di tecnologie avanzate e l’intelligence hanno giocato un ruolo cruciale nel successo dell’operazione, evidenziando l’importanza della prevenzione e della repressione del crimine organizzato.