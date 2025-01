Arresti per maltrattamenti in una casa di riposo nel viterbese

Arresti per maltrattamenti in una casa di riposo nel viterbese

Scoperti abusi sistematici su anziani in una struttura di Latera, tre operatori in manette.

Un’indagine choc sui maltrattamenti

Un’indagine condotta dai carabinieri ha portato alla luce una serie di abusi inaccettabili all’interno di una casa di riposo situata nella provincia di Viterbo. Tre operatori sociosanitari sono stati arrestati, mentre altri tre sono stati sospesi dalle loro funzioni. L’inchiesta, avviata nella primavera del 2024, è scaturita dalle denunce di ex operatori della struttura, che hanno deciso di rompere il silenzio e denunciare le violenze perpetrate dai loro colleghi.

Le prove raccolte dai carabinieri

Grazie all’installazione di telecamere all’interno della casa di riposo, i carabinieri della compagnia di Montefiascone e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Viterbo sono riusciti a documentare le violenze. Le immagini hanno rivelato un quadro allarmante: gli anziani ospiti erano spesso malnutriti, legati al letto e sottoposti a vessazioni psicologiche e fisiche. In un caso particolarmente grave, un’anziana è stata vittima di violenza sessuale da parte di un operatore.

Le condizioni disumane degli ospiti

Le testimonianze raccolte durante l’indagine hanno messo in luce una realtà agghiacciante. Gli ospiti della struttura venivano frequentemente privati di cibo e costretti a subire trattamenti inumani. Farmaci ansiolitici venivano somministrati senza giustificazione, e molti anziani venivano legati al letto per ore, utilizzando fascette o bende. Questi comportamenti non solo violano i diritti fondamentali degli anziani, ma rappresentano anche un grave crimine contro la dignità umana.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La notizia degli arresti ha suscitato indignazione tra i familiari degli ospiti e nella comunità locale. Molti si sono chiesti come sia stato possibile che tali abusi siano avvenuti per un periodo così lungo senza essere scoperti. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli nelle strutture per anziani, affinché simili atrocità non si ripetano in futuro. È fondamentale garantire che gli anziani, una delle categorie più vulnerabili della società, ricevano le cure e il rispetto che meritano.