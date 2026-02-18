Arresto al Campidoglio: 18enne fermato con fucile carico e casco balistico

Un giovane di 18 anni è stato intercettato e arrestato vicino al Campidoglio dopo essersi diretto verso l'edificio con un fucile carico, indossando un gilet tattico e con ulteriori munizioni a disposizione

Un episodio di potenziale minaccia è stato sventato a Washington, D.C., quando le forze di polizia hanno arrestato un giovane di 18 anni che correva verso il Campidoglio con un fucile a pompa carico. L’azione si è svolta a pochi isolati dall’edificio sede del Congresso e ha evidenziato il pronto intervento degli agenti e le procedure di prevenzione in vigore.

Arresto e primo intervento

Le autorità hanno identificato il sospetto come Carter Camacho, residente a Smyrna nello stato della Georgia. L’uomo è stato fermato senza ulteriore violenza apparente e condotto in custodia dai reparti di polizia competenti.

Secondo i comunicati ufficiali, Camacho indossava un gilet tattico e guanti. Portava con sé munizioni aggiuntive e, nel suo veicolo, gli agenti hanno trovato un casco in Kevlar e una maschera antigas. Le autorità hanno avviato accertamenti sul materiale rinvenuto e sulle possibili motivazioni del gesto.

Il fermo e la sequenza dei fatti

Le autorità hanno avviato accertamenti sul materiale rinvenuto e sulle possibili motivazioni del gesto. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Camacho ha lasciato il suo veicolo, una Mercedes SUV bianca, nei pressi del Giardino Botanico degli Stati Uniti e ha iniziato a correre verso il lato ovest del Campidoglio. L’uomo era in possesso di un fucile a pompa. Gli agenti del U.S. Capitol Police lo hanno intercettato dopo alcune centinaia di metri, gli hanno intimato di deporre l’arma e lo hanno arrestato quando ha ottemperato all’ordine.

Intervento degli agenti e procedure

Il capo della polizia del Campidoglio, Michael Sullivan, ha attribuito l’esito all’intervento tempestivo e alle esercitazioni svolte nelle vicinanze. Sullivan ha dichiarato che l’uomo si è arreso senza opporre resistenza. L’indagato è stato condotto in custodia per ulteriori accertamenti e le autorità procedono con l’analisi del materiale sequestrato.

Dettagli sulle accuse e sulle indagini

Le autorità hanno formulato accuse formali contro Camacho per attività illecite, porto di un’arma da fuoco senza licenza, possesso di un’arma non registrata e possesso di munizioni non registrate. Le forze dell’ordine indagano sul movente, anche per accertare se l’obiettivo fosse il Congresso, che in quel periodo non era in sessione.

Elementi rinvenuti e legami del sospetto

Nel veicolo è stato trovato un fucile carico accompagnato da diverse munizioni. Tra gli oggetti sequestrati figurano anche un casco in Kevlar e una maschera antigas, indicativi di preparazione tattica.

La vettura non risultava registrata a nome dell’indagato. Gli investigatori hanno inoltre rilevato collegamenti di Camacho con più indirizzi. Al momento non emergono segnalazioni pregresse a suo carico presso il dipartimento del Campidoglio.

Le autorità continuano l’analisi forense del materiale sequestrato e valutano le prove raccolte per le successive determinazioni dell’accusa.

Contesto e implicazioni per la sicurezza

Le autorità proseguono l’analisi forense del materiale sequestrato e valutano le prove raccolte per le determinazioni dell’accusa. L’arresto è avvenuto a una settimana dal discorso sullo stato dell’Unione previsto davanti al Congresso il 24 febbraio 2026.

Gli inquirenti hanno precisato che l’episodio non modificherà le misure di sicurezza previste per l’evento. Le procedure operative rimangono in vigore e la sorveglianza intorno agli edifici governativi viene mantenuta su livelli elevati.

Negli ultimi anni il personale parlamentare e i membri del Congresso hanno registrato un aumento delle minacce segnalate ai servizi di sicurezza. Rapporti recenti avevano già evidenziato una crescita delle segnalazioni, e l’arresto odierno è stato citato come esempio del funzionamento delle misure preventive e del coordinamento tra le agenzie competenti.

Le autorità hanno annunciato che forniranno ulteriori aggiornamenti al termine dell’attività investigativa e dopo le valutazioni della procura.

Comunicazione pubblica e richieste alle persone presenti

Dopo l’annuncio che seguiranno aggiornamenti al termine delle attività investigative, le autorità invitano chiunque abbia filmati o informazioni a contattare gli investigatori. Le segnalazioni serviranno a ricostruire la dinamica completa dell’episodio e a corroborare le prove già raccolte.

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini di sorveglianza disponibili e verificano possibili collegamenti con precedenti eventi o minacce. Il sospetto resta in custodia mentre proseguono le attività tecniche e le valutazioni della procura, e le autorità locali e federali mantengono il monitoraggio dell’area per garantire la sicurezza pubblica.