Un messaggio che unisce

Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha registrato ascolti straordinari, con oltre 10.725.454 telespettatori sintonizzati, corrispondenti a un 68.36% di share. Questo dato segna un incremento di quasi 100mila unità rispetto all’anno precedente, dimostrando un crescente interesse da parte degli italiani verso le parole del capo dello Stato.

Dettagli sugli ascolti

Analizzando i dati, emerge che 6.341.179 persone hanno seguito il messaggio sulle reti Rai, con uno share del 40.42%. Le altre reti hanno totalizzato 4.384.275 spettatori, pari a un 27.94% di share. In particolare, il canale Rai ha ottenuto risultati significativi: oltre 5 milioni di spettatori (5.043.000) hanno seguito il messaggio, con uno share del 32.13%. Rai2 e Rai3 hanno registrato rispettivamente 471.000 e 786.000 spettatori.

Il confronto con le altre reti

Il messaggio di Mattarella ha avuto un buon riscontro anche su Canale 5, dove ha attratto 3.004.000 spettatori, corrispondenti a un 19.16% di share. Retequattro ha totalizzato 329.000 spettatori, mentre Tgcom24 ha raggiunto 25.310 telespettatori. Anche La7 ha contribuito al successo del messaggio, con 860.691 spettatori, pari al 5.49% di share. Le reti Sky hanno registrato ascolti più contenuti, con Sky Tg24 che ha raggiunto 22.642 spettatori.

Un messaggio di speranza

Le parole di Sergio Mattarella hanno toccato temi di grande rilevanza per la società italiana, affrontando le sfide e le speranze per il futuro. Questo messaggio di fine anno non è solo un consueto appuntamento televisivo, ma rappresenta un momento di riflessione collettiva, in cui gli italiani si ritrovano per ascoltare la voce del loro presidente. La risposta del pubblico è stata chiara: il messaggio è stato accolto con interesse e partecipazione, dimostrando l’importanza della figura presidenziale nel panorama politico e sociale del paese.