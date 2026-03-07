Ascolti The Voice Generations: debutto, numeri e confronto con la concorrenza

Il nuovo capitolo di The Voice su Rai 1 ha acceso emozioni e registrato risultati solidi: analisi dei numeri, dei momenti più toccanti e del palinsesto concorrente

La serata di venerdì 6 marzo 2026 ha segnato il ritorno su Rai1 di The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent show condotto da Antonella Clerici. La puntata, realizzata nello stesso giorno della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha alternato esibizioni musicali e racconti personali con il meccanismo delle Blind Audition.

Il programma ha offerto momenti intensi, tra cui performance di partecipanti fuggiti dalla guerra e una rivelazione che ha sorpreso uno dei coach. La prima puntata, trasmessa subito dopo la diretta della cerimonia, ha ottenuto ascolti solidi, confermando la capacità del format di attirare l’attenzione del pubblico televisivo.

I numeri della prima serata

Nel dettaglio, la puntata di debutto di The Voice Generations ha totalizzato 2.595.000 spettatori e il 18,7% di share, risultando il programma più seguito della serata a livello nazionale. Sulla concorrenza, la fiction turca Io sono Farah su Canale 5 ha registrato 1.829.000 spettatori e il 14,7% di share. Rai2 ha invece proposto il film House of Gucci, seguito da 555.000 spettatori con il 3,6% di share.

Il quadro della serata su altre reti

Dopo la proposta di Rai2, la programmazione delle altre emittenti ha registrato risultati differenziati. Su Italia1 il film Top Gun – Maverick ha ottenuto 1.531.000 spettatori e il 9,7% di share. Su Rai3 il documentario La Pelle del Mondo ha raggiunto 661.000 spettatori e il 3,9% di share. Su Rete4 il programma Quarto Grado ha totalizzato 1.097.000 spettatori e l’8,5% di share.

La7 con Propaganda Live si è attestata a 858.000 spettatori e il 6,3% di share. Tv8 con MasterChef ha ottenuto 326.000 spettatori e il 2,2% di share. Infine il Nove ha registrato 1.002.000 spettatori con Fratelli di Crozza e il 5,6% di share.

Il format e la struttura della nuova stagione

Dopo la sintesi degli ascolti delle altre reti, il programma televisivo mantiene la formula già nota al pubblico. The Voice Generations presenta nuovamente gruppi composti da legami di parentela, amicizia o affetto che si sfidano sul palco.

La valutazione avviene durante le consuete Blind Audition, con i coach posizionati nella postazione tradizionale. I giudici confermati per questa edizione sono Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, figure che contribuiscono a consolidare l’identità del programma in Italia.

Meccaniche distintive

Ogni coach potrà utilizzare una sola volta lo strumento Super Blocco nella fase iniziale, per impedire a un altro giudice di acquisire un gruppo. Al termine delle tre puntate di Blind ogni coach dovrà comporre una rosa di sette gruppi.

Successivamente, mediante il meccanismo del Cut, ciascuna rosa sarà ridotta a tre formazioni. In totale saranno quindi dodici i gruppi che accederanno alla finale, prevista per il 27 marzo, quando verrà proclamato il vincitore della seconda stagione.

Il marchio The Voice: continuità e riferimenti recenti

Il risultato del 6 marzo conferma la tenuta del format tra il pubblico televisivo. La sesta edizione di The Voice Senior (autunno 2026) ha registrato una media di 3.217.000 spettatori e il 22,83% di share. L’ultima stagione di The Voice Kids, andata in onda tra gennaio e febbraio 2026, ha ottenuto una media di 3.216.000 spettatori e il 21,61% di share.

Dati settimana per settimana di The Voice Kids

Le performance settimanali sono le seguenti: 10 gennaio 2026: 3.042.000 spettatori (19,69%); 17 gennaio 2026: 3.056.000 spettatori (20,84%); 24 gennaio 2026: 3.278.000 spettatori (22,10%); 31 gennaio 2026: 3.333.000 spettatori (22,02%); 7 febbraio 2026: 3.207.000 spettatori (21,60%); 14 febbraio 2026: 3.382.000 spettatori (23,4%).

Questi dati consolidano The Voice come un format capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico televisivo durante la fascia considerata.

Cosa resta del debutto

Oltre ai dati, la prima puntata ha evidenziato il potenziale emotivo della versione Generations. Storie personali, scelte dei coach e l’uso strategico del Super Blocco hanno generato momenti di coinvolgimento immediato. Il format conferma il ruolo di banco di prova per voci eterogenee e per il racconto umano che le accompagna.

Le puntate saranno disponibili su RaiPlay con clip delle esibizioni e contenuti on demand. L’edizione mantiene la collaborazione produttiva con Fremantle Italia e la regia di Sergio Colabona. The Voice Generations proseguirà fino alla finale del 27 marzo, evento che definirà la top 3 dei concorrenti.