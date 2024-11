Il sabato sera televisivo

Il sabato sera è da sempre un momento cruciale per la televisione italiana, dove i programmi di intrattenimento si sfidano per conquistare il pubblico. Nella serata di ieri, 23 novembre, i telespettatori hanno avuto a disposizione una vasta gamma di opzioni, dalle serie tv ai reality show, fino ai programmi di approfondimento. Tuttavia, il vero scontro si è svolto tra Ballando con le stelle su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5, due titoli che da anni si contendono la leadership degli ascolti.

Ballando con le stelle trionfa

Il programma condotto da Milly Carlucci ha registrato ascolti straordinari, con 3.900.000 spettatori e uno share del 21.6% durante il segmento “Tutti in Pista”. Nella fase successiva, il numero è sceso leggermente, ma ha comunque mantenuto un ottimo risultato con 3.446.000 spettatori e uno share del 26.8%. Questo successo ha permesso a Ballando di aggiudicarsi la prima serata, confermando la sua popolarità tra il pubblico italiano.

Il Grande Fratello in calo

Al contrario, il Grande Fratello ha visto un netto calo negli ascolti, con soli 1.803.000 spettatori e uno share del 14.7%. Questo risultato non sorprende, considerando che l’edizione attuale del reality ha faticato a mantenere l’interesse del pubblico. La competizione serrata con Ballando ha messo in evidenza le difficoltà del programma di Canale 5, che sembra non riuscire a riconquistare il pubblico come in passato.

Altri programmi in onda

Oltre ai due titoli di punta, la serata ha visto anche la presenza di altri programmi. Su Rai 2, la serie S.W.A.T. ha attirato 578.000 spettatori (3.4%), mentre su Rai 3, Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 663.000 spettatori (4.1%). Rete 4 ha proposto il film Lo Chiamavano Trinità…, che ha ottenuto 1.083.000 spettatori (6.9%). Italia 1 ha trasmesso il film d’animazione I Croods 2 – Una Nuova Era, divertendo 938.000 spettatori (5.5%).

Il preserale e le serie tv

Nel preserale, Rai 1 ha visto il successo di L’Eredità, con 3.520.000 spettatori (22.9%), mentre la replica di Gira La Ruota Della Fortuna su Canale 5 ha convinto 2.420.000 spettatori (18.7%). Anche le serie tv hanno mantenuto alta l’attenzione, con Beautiful che ha conquistato 2.312.000 spettatori (16.1%) e Endless Love che ha registrato 2.271.000 spettatori (18.5%).

Un sabato ricco di varietà

In sintesi, il sabato sera televisivo ha offerto una varietà di programmi che hanno saputo attrarre un pubblico diversificato. Mentre Ballando con le stelle si conferma un grande successo, il Grande Fratello deve affrontare una crisi di ascolti. La competizione tra i programmi di intrattenimento continua a essere agguerrita, e i telespettatori possono solo aspettarsi ulteriori sorprese nelle prossime settimane.