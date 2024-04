Ascolti tv, 'Il Clandestino' su Rai1 vince la serata

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – In leggero calo rispetto alla prima puntata, la fiction di Rai1 'Il Clandestino' vince comunque gli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 15 aprile, con 3.304.000 telespettatori e il 18,2% di share. Canale 5 con 'L’Isola dei Famosi' ha raccolto invece 2.376.000 telespettatori e il 17,4%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai2 con 'Stasera tutto è possibile', visto da 1.796.000 telespettatori pari all’11,2% di share.

Subito fuori dal podio Italia 1 che con 'The Transporter' ha conquistato 1.444.000 telespettatori e il 7,5% di share, seguito per numero di telespettatori da '100 Minuti' su La7 (902.000 con il 5% di share) e da 'Quarta Repubblica' su Retequattro (807.000, 5,5% di share). Su Rai3 il ritorno di 'Far West' ha ottenuto 798.000 telespettatori e il 4,8% e il Nove con 'Cash or Trash – Chi offre di più?' ha registrato 419.000 telespettatori e il 2,3%. Chiude la classifica del prime time di ieri Tv8 con '4 Hotel', visto da 312.000 telespettatori con l’1,6% di share.

Rai1 domina la fascia dell'access prime time con 'Cinque Minuti', visto da 4.863.000 telespettatori pari al 24,4% di share e, a seguire, 'Affari Tuoi' che ha ottenuto 6.107.000 telespettatori con il 28,4% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha totalizzato 3.165.000 telespettatori e il 24,8%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è in testa con 'L'Eredità', seguito da 4.096.000 telespettatori pari al 26,9%contro i 2.913.000 e il 20,4% di 'Avanti un altro!' su Canale 5.

Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 33,6% con 2.746.000 telespettatori e Mediaset al 28% con 2.291.000, e in prima serata, la Rai al 35,7% con 7.430.000 telespettatori e Mediaset al 26,1% con 5.437.000.