Il trionfo di Rai Uno

La domenica sera si è rivelata un vero e proprio trionfo per Rai Uno, che ha registrato ascolti straordinari grazie all’esordio della nuova stagione di Mina Settembre 3. Con un pubblico di 4.659.000 spettatori e uno share del 25.9%, la fiction con protagonista Serena Rossi ha dimostrato di saper catturare l’attenzione del pubblico, lasciando poco spazio alla concorrenza. Questo risultato non solo conferma la popolarità della serie, ma evidenzia anche la capacità di Rai Uno di attrarre un vasto pubblico, consolidando la sua posizione di leader nel panorama televisivo italiano.

La sfida con Canale Cinque

In un contesto di ascolti così favorevoli per Rai Uno, Canale Cinque ha faticato a mantenere il passo. La fiction Tradimento ha ottenuto solo 2.027.000 spettatori e uno share del 12.1%, un risultato decisamente deludente rispetto alle aspettative. Questo calo di ascolti mette in evidenza le difficoltà di Mediaset nel competere con le produzioni di Rai, che sembrano avere un appeal maggiore sul pubblico. La situazione è ulteriormente aggravata dai risultati di altri programmi di Canale Cinque, come Paperissima Sprint, che ha raccolto solo 2.662.000 spettatori e un 12.9% di share.

Il podio degli ascolti

Oltre a Rai Uno, anche Italia Uno ha ottenuto buoni risultati con Le Iene, che ha intrattenuto 1.446.000 spettatori e un 10.3% di share. Al contrario, Rai Tre ha visto Report informare solo 1.340.000 utenti, pari al 7.3%. La competizione si fa sempre più agguerrita, con Rete Quattro e Rai Due che continuano a lottare per attrarre il pubblico, ma con risultati inferiori. Zona Bianca su Rete Quattro ha totalizzato 636.000 spettatori e 4.4% di share, mentre Goldrake U su Rai Due ha intrattenuto 545.000 persone con un 2.8%.

Il successo di Affari Tuoi e L’Eredità

Nel preserale, Rai Uno ha continuato a dominare con L’Eredità, che ha raggiunto 3.224.000 spettatori nella prima parte e 4.419.000 nella seconda, con uno share rispettivamente del 20.4% e 25%. Anche Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha ottenuto un risultato impressionante con 6.382.000 spettatori e un 30.9% di share, confermando la sua forza nel panorama televisivo. Al contrario, Canale Cinque ha visto Gira La Ruota della Fortuna intrattenere 2.769.000 spettatori, ma con un share inferiore rispetto ai programmi di Rai Uno.

Il panorama complessivo degli ascolti

La domenica televisiva si è chiusa con Domenica In di Mara Venier, che ha registrato 2.304.000 utenti nella prima parte e 2.028.000 nella seconda, mentre Verissimo ha ottenuto 2.532.000 spettatori nella prima parte. Nonostante i buoni risultati di Canale Cinque, la differenza con Rai Uno è evidente. La serata si è conclusa con Da Noi… A Ruota Libera, che ha attirato 1.907.000 spettatori, ma con uno share che non ha soddisfatto le aspettative. In un contesto di ascolti così variabili, Rai Uno continua a mantenere il suo predominio, mentre Canale Cinque deve rivedere le sue strategie per recuperare terreno.