Rai1 in testa con L’amica geniale 4

Nel panorama televisivo italiano, gli ascolti del prime time del lunedì sera hanno visto un netto predominio di Rai1, grazie al successo della serie L’amica geniale 4, che ha conquistato ben 3.403.000 telespettatori e un 20.1% di share. Questo risultato non solo conferma la popolarità della serie, ma evidenzia anche la capacità di Rai1 di attrarre un pubblico vasto e variegato, in un momento in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

Delusioni per Canale 5 e il reality La Talpa

Al contrario, Canale 5 ha registrato un netto calo con il reality La Talpa – Who is the Mole, che ha chiuso anticipatamente con soli 1.603.000 utenti e un 12.8% di share. Questo risultato è stato interpretato come un chiaro segnale di un esperimento fallito, evidenziando come il pubblico stia cercando contenuti più coinvolgenti e di qualità. La sfida tra i canali si fa sempre più intensa, e la capacità di attrarre spettatori diventa cruciale per il successo dei programmi.

Altri programmi e ascolti in crescita

Nonostante le delusioni, ci sono stati anche risultati positivi per altri programmi. Su Rai2, il duo comico Ale e Franz ha intrattenuto 1.375.000 spettatori, raggiungendo un 7.7% di share. Anche La7 ha ottenuto buoni risultati con La Torre di Babele, che ha conquistato 900.000 telespettatori e un 4.7% di share. Questi dati dimostrano che, nonostante la competizione, ci sono ancora spazi per programmi di qualità che riescono a catturare l’attenzione del pubblico.

Rai1 domina anche nel preserale

La leadership di Rai1 non si limita al prime time, ma si estende anche alla fascia preserale. Con L’Eredità – La Sfida dei Sette, il canale ha convinto 3.070.000 spettatori, pari al 21.3%, mentre il programma principale ha coinvolto 4.515.000 utenti, raggiungendo un 25.3% di share. Questi risultati evidenziano come Rai1 continui a essere un punto di riferimento per gli spettatori italiani, grazie a una programmazione che riesce a soddisfare le diverse esigenze del pubblico.

Le soap opera e il pomeriggio di Canale 5

Nel pomeriggio, Canale 5 ha visto le sue soap opera dominare gli ascolti, con Beautiful che ha registrato 2.362.000 telespettatori e un 19% di share. Tuttavia, la curva degli ascolti si è abbassata con Myrta Merlino, battuta nettamente da Alberto Matano. Questo scenario mette in evidenza come le soap continuino a mantenere un forte appeal, mentre i talk show devono affrontare una competizione serrata per attrarre il pubblico.