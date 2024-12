Ascolti tv: Rai continua a dominare il panorama televisivo italiano

Rai1 e il successo di Don Matteo

Nella serata di ieri, Rai1 ha registrato un nuovo trionfo con la fiction Don Matteo, che ha attirato ben 3.965.000 spettatori, corrispondenti a un 21.6% di share. Questo risultato non è solo un successo per la serie, ma rappresenta anche un chiaro segnale della forza del palinsesto Rai, che continua a conquistare il pubblico italiano. Le modifiche apportate dai vertici Rai per il 2024-2025 sembrano dare i loro frutti, rendendo la rete un avversario temibile per Mediaset, che deve ora affrontare una concorrenza sempre più agguerrita.

Il confronto con Mediaset

Mediaset, da parte sua, ha visto i suoi programmi lottare per attrarre spettatori. La serie Endless Love su Canale5 ha totalizzato 2.417.000 spettatori con un 12.4% di share, un risultato che palesa una certa difficoltà nel mantenere il pubblico. Anche altri programmi, come Striscia la Notizia, hanno mostrato un calo significativo, con solo 2.927.000 spettatori (13.2%). Questo scenario mette in evidenza come la Rai stia guadagnando terreno, mentre Mediaset deve rivedere le proprie strategie per riconquistare il pubblico.

Altri programmi e la loro performance

Oltre a Don Matteo, altri programmi Rai hanno ottenuto risultati notevoli. Affari Tuoi ha intrattenuto 5.829.000 spettatori con un 26.2% di share, dimostrando la continua attrattiva dei quiz show. Anche La Vita in Diretta ha fatto registrare buoni ascolti, con 2.382.000 spettatori (21.2%). Al contrario, programmi come Chissà Chi è su Nove non sono riusciti a decollare, attirando solo 479.000 spettatori (2.2%). Questo divario negli ascolti evidenzia come la programmazione di Rai stia rispondendo meglio alle aspettative del pubblico rispetto a quella di Mediaset.