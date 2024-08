Ancora sangue sulle strade italiane: drammatico incidente nel pomeriggio di lunedì, 5 agosto, a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Un 53enne, residente a Cannara, è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’auto.

L’incidente mortale ad Assisi

Sul luogo, dopo la prima chiamata ai soccorsi, è arrivato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Assisi e degli operatori sanitari, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite nell’impatto, l’uomo, Donato Di Lorenzo 53enne, sarebbe morto sul colpo.

Le indagini dopo il grave incidente tra auto e moto

I carabinieri in queste ore sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e comprendere le cause dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni, all’origine dello scontro ci sarebbe, probabilmente, una mancata precedenza. Tuttavia, è ancora tutto da chiarire.

La donna alla guida dell’auto, residente della zona, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, compreso l’alcol test e l’auto è stata sequestrata.

Nelle prossime ore, invece, dovrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo deceduto nello scontro.

Le parole del sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia