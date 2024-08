Un nuovo tremendo incidente macchia di sangue le strade italiane e spezza troppo presto la vita di un ragazzo. Questa volta, il tremendo scontro è avvenuto a Castellammare di Stabia e ha visto coinvolti due veicolo: un’automobile e una motocicletta guidata da un rider 28enne.

Castellammare di Stabia, incidente tra auto e moto: il sinistro

Si chiamava Domenico Autiero e pochi giorni fa aveva festeggiato il suo 28esimo compleanno, Di professione, Domenico era un rider e ieri si trovava a bordo della sua motocicletta quando ad un tratto è avvenuto l’imponderabile. Lungo il viadotto San Marco della statale 145 Sorrentina, nel territorio di Castellammare di Stabia, all’altezza della diramazione che conduce verso il centro cittadino, un’automobile procedeva contromano. Il mezzo a quattro ruote è andato a schiantarsi proprio contro il veicolo di Domenico, che ha avuto la peggio.

Castellammare di Stabia, incidente tra auto e moto: il decesso

Un’ambulanza ha raggiunto in fretta il luogo del sinistro, ma per Domenico non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo lo schianto. Le autorità hanno chiuso il raccordo fino alla mezzanotte per raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.