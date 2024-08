Incidente mortale in furgone a Mogliano Veneto: morto un 63enne e un ferito g...

Incidente mortale in furgone a Mogliano Veneto: morto un 63enne e un ferito g...

Grave incidente questa mattina, lunedì 5 agosto, intorno alle 7. Un furgone è finito fuori strada in via Roma, angolo via Gottardi, a Mogliano Veneto: un uomo è morto e un altro è rimasto ferito.

Incidente mortale a Mogliano Veneto

Le squadre dei vigili del fuoco sono giunte da Treviso e da Mestre con due autopompe. Tuttavia, nonostante l’arrivo dei soccorsi, il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso del passeggero di 63 anni, mentre l’autista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’uomo, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone è uscito dalla carreggiata, ma le cause non sono ancora note, è ancora tutto da accertare.

L’identità dell’uomo morto nell’incidente questa mattina

Come riportato dalla testata Qdpnews.it l’uomo che ha perso la vita sarebbe Boutara El Mehdi, residente a Trebaseleghe. Questa mattina non era alla guida dell’auto, ma seduto al lato del passeggero.

Le indagini dopo l’incidente mortale a Mogliano Veneto

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il Suem e i carabinieri per i rilievi del sinistro. A tal proposito, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

L’intervento dei rilievi e della rimozione del veicolo è durato fino alle 9:30.