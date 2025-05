Il caso di molestie sessuali all’Università di Catania

Un professore di Medicina dell’Università di Catania è stato recentemente assolto dalle accuse di molestie sessuali e verbali nei confronti di sette studentesse, con episodi risalenti tra il 2010 e il 2014. La sentenza, emessa il 25 febbraio, ha suscitato un acceso dibattito, poiché il tribunale ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per confermare le accuse al di là di ogni ragionevole dubbio.

Questo caso ha messo in luce non solo la delicatezza delle accuse di molestie, ma anche le complessità legali che ne derivano.

Le motivazioni della sentenza

Secondo i giudici, sebbene sia emersa la prova di un comportamento predatorio e ossessivo da parte del docente, non si è potuto stabilire con certezza che ci fosse stata un’invasione della sfera sessuale delle studentesse. In particolare, il tribunale ha sottolineato che l’assenza di allusioni sessuali durante i presunti episodi di molestia ha contribuito a creare dubbi sulla volontà del professore di agire in modo inappropriato. Le testimonianze delle vittime, sebbene gravi, non sono state ritenute sufficienti per dimostrare il dolo richiesto dalla legge.

Le reazioni e il ricorso della Procura

La Procura della Repubblica ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la sentenza di assoluzione. Questo sviluppo evidenzia la tensione esistente tra la necessità di garantire la giustizia per le vittime di molestie e il diritto alla difesa degli accusati. Le dichiarazioni rilasciate dalle presunte vittime, che parlano di comportamenti inappropriati e di un clima di paura, pongono interrogativi sulla cultura del silenzio che spesso circonda tali situazioni. La questione rimane aperta, e il ricorso potrebbe riaccendere il dibattito su come le istituzioni affrontano le accuse di molestie sessuali.