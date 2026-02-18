Atalanta sconfitta in Germania: Guirassy e Beier decidono Dortmund-Atalanta 2-0

La fase di andata dei play-off di Champions League ha offerto una serata favorevole al Borussia Dortmund, che ha superato l’Atalanta per 2-0 sul proprio campo. La squadra tedesca ha trovato il vantaggio nei primi minuti e ha raddoppiato prima dell’intervallo, chiudendo una gara nella quale la formazione italiana non è riuscita a rimontare nonostante i tentativi nella ripresa.

Un avvio shock e la gestione del risultato

La partita si è sbloccata già al 3′ quando Serhou Guirassy ha sfruttato un cross per anticipare la difesa bergamasca e battere il portiere avversario con un colpo di testa preciso. Questo gol immediato ha costretto l’Atalanta a rincorrere fin dall’inizio, modificando il piano di gioco pensato dall’allenatore. Sull’onda dell’entusiasmo, il Dortmund ha continuato a premere e, prima della fine del primo tempo, ha trovato il 2-0 grazie a Maximilian Beier, servito da un’azione che ha disegnato profondità sulla fascia.

Impatto psicologico e tattico

Il doppio svantaggio ha avuto un effetto sia psicologico che tattico sui nerazzurri: da un lato la squadra ha mostrato frammentazione nel fraseggio, dall’altro il tecnico ha dovuto operare cambi per tentare di riequilibrare la partita. La prima frazione si è quindi chiusa con il Dortmund in controllo e l’Atalanta alla ricerca di soluzioni alternative per riaprire il confronto.

La ripresa: tentativi, ma poche soluzioni

Nella ripresa l’Atalanta ha provato a riacciuffare il match inserendo nuove energie offensive, ma la squadra tedesca ha saputo gestire i momenti di pressione, chiudendo gli spazi e ripartendo quando possibile. Le occasioni create dai bergamaschi non sono state sufficienti per mettere in difficoltà il portiere avversario su conclusioni davvero pericolose; il Dortmund ha invece mantenuto compattezza e lucidità, certificando il successo fino al triplice fischio.

Scelte di formazione e cambi

Entrambe le formazioni si sono schierate con il modulo 3-4-2-1. Il Borussia Dortmund ha affidato la porta a Kobel e ha puntato su forze offensive come Brandt e Guirassy, mentre l’Atalanta ha schierato Carnesecchi tra i pali e elementi come Scamacca in attacco. I cambi hanno cercato di invertire la tendenza: Palladino è ricorso a forze fresche per aumentare la spinta offensiva, ma la risposta del Dortmund è stata attenta e ordinata.

Dati essenziali e verdetto in vista del ritorno

Nel tabellino della partita figurano i marcatori Guirassy al 3′ e Beier al 42′, con ammonizioni distribuite tra i due club. L’arbitro designato per la gara è stato Serdar Gözübüyük. L’Atalanta torna a Bergamo con un passivo difficile da ribaltare: per accedere agli ottavi dovrà attendere il match di ritorno, fissato per il 25 febbraio, e mettere in campo una prestazione significativamente migliore rispetto a quella vista in Germania.

Prospettive per il ritorno

La sfida di ritorno rappresenta ora una chiamata all’impresa per la squadra italiana. Per ribaltare il risultato servirà non solo una maggiore incisività in fase offensiva, ma anche una solidità difensiva più pronunciata. L’allenatore dovrà valutare sistemi di gioco che favoriscano la pressione alta e la capacità di creare superiorità numerica sulle fasce, oltre a eventuali aggiustamenti tattici per neutralizzare le ripartenze del Dortmund.