Atletica: Acea Run Rome The Marathon, trionfano keniani Kiprono e Cherono

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Si è conclusa la 26esima edizione di Acea Run Rome The Marathon. Al maschile vince il keniano Clement Langat Kiprono in 2h08'23" seguito dal tanzaniano Emmanuel Naibei in 2h08'28". Chiude il podio l'etiope Deresa Ulfata Geleta in 2h08'42".

Festeggia il compleanno tagliando il traguardo in 2h22'47" come primo italiano Michele Palamini. L'attesissimo Giorgio Calcaterra ha concluso in 2h42'05". Regina della gara femminile è la keniana Peris Lagat Cherono in 2h29'29". Sempre keniana classificata Judith Jurubet in 2h30'50". Terzo posto per l'etiopia in 2h32'02" grazie a Jifar Fantu Zewude.