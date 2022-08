Atletica: Europei, le azzurre della 4×400 fuori dalla finale per 22 centesimi

Monaco, 19 ago. – (Adnkronos) – Niente finale per le azzurre della 4×400 ai campionati europei di Monaco di Baviera. Il crono di 3:28.14 è anche migliore rispetto alla batteria dei mondiali di Eugene (3:28.72) dove l’Italia si era guadagnata un posto tra le prime otto ai Mondiali, ma stavolta non è sufficiente.

Al traguardo sesta posizione provvisoria per la squadra formata da Anna Polinari (parziale di 52.59), Raphaela Lukudo (52.40, con Ayo Folorunso a riposo in vista della finale dei 400hs), Virginia Troiani (52.19) e Alice Mangione (50.96). Dopo la squalifica della Repubblica Ceca, che era stata quarta in 3:26.71, il team italiano diventa quinto e perciò nel riepilogo dei tempi chiude al nono posto a 22 centesimi dalla qualificazione.