É stato arrestato dopo essersi spontaneamente costituito e ha fornito alle autorità la sua versione dei fatti l’uomo che, nelle scorse ore, ha attaccato in strada un giovane utilizzando un’accetta. La vittima è l’ex fidanzato della figlia dell’aggressore, raggiunto da alcuni fendenti e trovato sanguinante nella notte di venerd’ 5 settembre a Terracina. Poco dopo l’autore del gesto ha confessato l’aggressione ed è ora accusato di tentato omicidio.

Aggressione violenta a Terracina: colpisce l’ex della figlia con un’accetta

Le forze dell’ordine sono state chiamate per la segnalazione di un incidente stradale ma al loro arrivo si sono trovati davanti due giovani, uno dei quali riverso a terra perdendo molto sangue dalla testa. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il secondo ragazzo è stato trovato in condizioni non gravi ed è stato lui a parlare per primo dell’aggressione, avvenuta mentre si trovavano sulla bicicletta dell’amico.

L’autore del gesto, padre dell’ex fidanzata del ragazzo colpito, li avrebbe raggiunti in moto con un’accetta in mano con la quale avrebbe aggredito il giovane. Poco dopo il fatto il padre si è recato al commissariato di Terracina confessando il gesto e spiegandone le ragioni. Ha raccontato di averlo fatto perché uno di loro aveva perseguitato la figlia con la quale aveva avuto una relazione. Secondo quanto rivelato dall’uomo gli atteggiamenti persecutori sarebbero proseguiti a lungo anche dopo la conclusione della storia d’amore.

Come riportato da Latina Oggi i carabinieri hanno raccolto testimonianze e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza disponendo l’arresto del 57enne. Il figlio dell’uomo, come accertato, era presente al momento dell’aggressione ed è stato conseguentemente denunciato.