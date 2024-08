Paura in un parco divertimenti in Messico: persone sospese a 76 metri di alte...

Giostra rimasta bloccata per più di dieci minuti a oltre 70 metri di altezza in Messico: passeggeri sotto la pioggia

Le intense piogge che hanno colpito la Città del Messico nei giorni scorsi hanno trasformato una giornata di divertimento in una giornata di terrore. Il maltempo ha causato l’interruzione del funzionamento delle giostre del parco Six Flags Mexico lasciando in aria per alcuni minuti decine di persone.

Passeggeri bloccati in aria nel parco divertimenti in Messico

Un gruppo di persone è rimasto bloccato per circa dieci minuti su un’attrazione a oltre 70 metri di altezza a causa di un forte temporale. I visitatori saliti sulla Supergirl Sky Flight del parco divertimenti Six Flags Mexico hanno vissuto momenti di panico e paura.

Al momento dell’allerta meteorologica tutte le giostre erano state fermate, ma la Supergirl Sky Flight era partita poco prima, dunque, le persone sono rimaste ferme nel vuoto. L’interruzione sarebbe stata effettuata perché stabilita dai protocolli di funzionamento del parco che, prima delle piogge, ne interrompe il funzionamento.

Il comunicato del parco divertimenti

Dopo l’incidente e dopo che il video è diventato virale sui social, il parco divertimenti ha condiviso un comunicato di ciò che è successo. A tal proposito, Six Flags Mexico ha confermato che domenica 18 agosto 2024, dopo una pioggia intensa e improvvisa, il funzionamento di diversi giochi e attrazioni è stato temporaneamente interrotto.

“Sfortunatamente, la tempesta si è intensificata durante il processo di evacuazione, creando alcuni momenti imbarazzanti per i nostri visitatori. Il personale del parco si è occupato di tutti i visitatori e non sono stati registrati incidenti”

L’iniziativa del parco divertimenti dopo l’incidente

Diversi visitatori hanno raccontato quanto vissuto sui social e hanno sottolineato il supporto offerto dal parco subito dopo l’incidente. La situazione è stata gestita con tempestività da parte dei membri dello staff, i quali hanno fornito comunicazioni costanti ai passeggeri e hanno lavorato con rapidità per risolvere la situazione. Inoltre, il parco divertimenti ha regalato caffè e felpe ai passeggeri della giostra colpiti dalla pioggia intensa.