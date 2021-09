Bimba di 6 anni precipita dalla giostra al parco divertimenti e muore: tragedia in Colorado

Bimba precipita dalla giostra di un parco divertimenti in Colorado e muore. Era in vacanza con la famiglia, chiusa la struttura.

Una bimba di soli 6 anni è morta dopo essere precipitata da una giostra di un parco divertimenti in Colorado, il Glenwood Caverns Adventure Park di Glenwood Springs. Stando a quanto riportato dalle forze dell’oridine intervenute sul luogo dell’incidente, la bambina stava effettuato il suo giro su un’attrazione, la Haunted Mine Drop, e sarebbe rimasta gravemente ferita nel passaggio nella miniera.

L’intervento del personale medico del parco divertimenti sarebbe stato immediato, ma neanche l’arrivo dei paramedici ha impedito il peggio. Gli stessi, giunti sul posto, non hanno infatti potuto fare altro che constatare il decesso della bimba.

Della giovanissima vittima non è stata diffusa l’identità, ma solo l’età e la notizia che fosse a Glenwood Springs in vacanza con la sua famiglia.

In merito all’attrazione sulla quale si è verificiato l’incidente è stato reso noto che si tratta di una delle più antiche e storiche del parco divertimenti e dunque ritenuta come sicura.

Lo stesso Glenwood Caverns Adventure Park sul suo sito descrive l’Haunted Mine Drop come la “prima corsa in caduta libera al mondo per andare sottoterra, immergendo i partecipanti per 110 piedi nelle oscure profondità di Iron Mountain in quella che sembra una caduta libera”.

Quello degli incidenti nei parchi divertimento è purtroppo un tema di grande discussione. Secondo quanto riportato dall’International Association of Amusement Rides and Attractions ogni anno in queste strutture nel mondo vengono segnalati 1.200 infortuni. Il parco in questione, il Glenwood Springs, viene però considerato un centro diverimenti relativamente sicuro, visto e considerato che in esso si registrano infortuni ogni 15,5 milioni di corse effettuate sulle sue attrazioni. Ora spetterà alle forze dell’ordine effettuare gli opportuni rilievi per andare ad accertare eventuali responsabilità del parco e del suo personale addetto alla sicurezza.

Non è chiaro infatti al momento quale possa essere stata la corretta dinamica dell’incidente. A seguito del gravissimo incidente il Glenwood Caverns Adventure Park è stato temporaneamente chiuso e si attendono ulteriori decisioni da parte delle autorità locali.