Incidente al parco divertimenti: la donna e il figlio di sette anni non sono in gravi condizioni

Sono rimasti feriti durante un giro su un’attrazione e portati al pronto soccorso una donna 41enne e suo figlio di 7 anni. L’incidente è avvenuto a Fiabilandia, parco divertimenti in provincia di Rimini.

L’incidente al parco divertimenti

Madre e figlio, originari di Ancona, si trovavano sull’attrazione “Miniera d’oro del West” domenica nel primo pomeriggio. La giostra è composta da un tracciato con carrelli che viaggiano su dei binari. La donna e il bambino, al momento dell’incidente si trovavano su uno dei carrelli all’interno di un tunnel. Stando alla ricostruzione, uno dei led interni alla galleria si sarebbe staccato dal supporto metallico a cui era attaccato, forse a causa delle forti vibrazioni e gli è caduto addosso.

I due sono stati soccorsi dal personale sanitario del parco divertimenti e poi trasportati al pronto soccorso. Non sono in gravi condizioni.

Dagli accertamenti condotti dai vigli del fuoco, dagli ispettori dell’Ausl Romagna e dagli agenti della polizia non sono emersi malfunzionamenti o difetti della giostra che, per questa ragione, non è stata sequestrata.

Un altro incidente nello stesso parco divertimenti a giugno

Già tre mesi fa Fiabilandia era stata teatro di un altro incidente. A giugno infatti un bambino di tre anni aveva riportato una frattura scomposta al femore sinistro con una prognosi di 45 giorni.

I genitori hanno sporto querela contro il parco. Stando al racconto della madre il piccolo stava saltellando sul palco del teatro interno a Fiabilandia quando un grosso specchio di scena si era staccato schiacciando la gamba del bambino.