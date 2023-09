Un terribile incidente mortale si è verificato domenica 17 settembre a Sondalo. Una giovanissima studentessa, di 14 anni, ha perso la vita a pochi metri da casa.

Sondalo, incidente tra auto e scooter: morta 14enne

Una ragazzina di 14 anni, Eva Nicol Mazzetta, ha perso la vita in un terribile incidente mortale avvenuto a pochi metri da casa, a Sondalo, domenica 17 settembre. La vittima era a bordo del suo scooter. Era uscita per andare nella piazza del paese con gli amici, ma quando stava tornando a casa si è scontrata con un’auto guidata da un 19enne, che è stato poi portato in ospedale in stato di choc. Lo schianto è avvenuto lungo l’ex statale 38, ora provinciale 27, in via Stelvio all’incrocio con via Grailè.

Incidente a Sondalo: la dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano, che sono intervenuti per i rilievi. Secondo i primi accertamenti la 14enne, residente in paese, sarebbe stata tamponata dall’automobile in fase di sorpasso. I sanitari di Areu hanno provato a lungo a rianimarla, ma le ferite purtroppo erano troppo gravi e non hanno lasciato scampo alla ragazzina.