Un terribile incidente mortale si è verificato a Peschiera del Garda. Il pediatra Gianni Tamassia, 67enne, è morto dopo essere stato investito da un camion del cantiere Tav.

Incidente a Peschiera, morto pediatra: è stato investito dal camion del cantiere Tav

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 settembre 2023, si è verificato un terribile incidente mortale a Peschiera del Garda. La vittima è Gianni Tamassia, noto pediatra di 67 anni. L’uomo era sul suo scooter quando un camion del cantiere Tav, uscito da via Pignolini per immettersi su via Gonzaga, lo ha travolto, senza rispettare la precedenza. A chiarire la dinamica saranno gli agenti della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il camion arrivava da via Pignolini, mentre lo scooter arrivava da Peschiera e viaggiava verso Boschetti su via Gonzaga. All’incrocio tra le due strade, il tir non avrebbe rispettato la precedenza, tagliando la strada allo scooter, che è andato a schiantarsi contro un muro. Il personale del 118 ha tentato di rianimare la vittima, ma purtroppo non è servito a nulla.

Incidente a Peschiera: il problema dei camion

“Sono arrabbiata, indignata, furiosa, non è possibile morire così. Questi camion della Tav sei mesi fa avevano quasi ammazzato un 17enne che aveva rischiato di perdere entrambe le braccia, e ora abbiamo il morto. Sono state emesse una sfilza di multe in questi mesi, gli abbiamo inseguiti con le pattuglie della Locale, ma nulla. Se ne fregano del territorio. Fanno quello che vogliono” è lo sfogo pieno di rabbia e di dolore di Orietta Gaiulli, sindaco di Peschiera, per la morte del professionista molto stimato in paese, padre di famiglia.

Il sindaco del comune vuole convocare i vertici di Cepav, consorzio che si occupa della realizzazione dell’alta velocità, per discutere la questione. “Non sappiamo più cos’altro altro fare. Quando mi sono rivolta alla Manelli, mi hanno risposto che loro non riescono a comandare gli autisti. Questi della ditta subappaltatrice non hanno alcun rispetto per i cittadini. Corrono a velocità forsennata anche all’uscita dell’autostrada, sporcano le nostre strade, le rompono; sembra di stare a Beirut. Fanno solo danni, e quando glielo fai notare, dicono che è colpa nostra. L’ho già detto più volte a loro: sono ospiti non graditi. Ma hanno continuato a mantenere un atteggiamento arrogante, e oggi un uomo è morto” ha dichiarato il primo cittadino.