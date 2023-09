Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 15 settembre, sulle strade di Teano, nella provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, nel sinistro sarebbero coinvolte tre automobili ed un totale di cinque persone. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Incidente a teano: 5 persone intrappolate nelle lamiere

Erano circa le ore 22 della serata di ieri quando, sulla strada Casilina, al chilometro 179 nel comune di Teano, in provincia di Caserta, si è verificato un pericoloso incidente stradale a catena che ha visto coinvolte tre automobili. Al momento, non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro e non si esclude che le autorità non possano prendere visione delle telecamere di sicurezza piazzate su tutta la via. In totale, distribuiti sui tre mezzi coinvolti nell’incidente, c’erano cinque persone che sono rimaste incastrate all’interno dei rispettivi abitacoli.

Incidente Teano, i pompieri estraggono le persone intrappolate nelle lamiere

Oltre ai medici del 118, arrivati sul posto con diversi mezzi della Croce Rossa, sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’aiuto anche di una squadra di vigili del fuoco. I caschi rossi hanno lavorato velocmente per estrarre i corpi delle cinque persone ferite che erano rimaste incastrate fra le lamiere delle automobili. Le operazioni sono proseguite per diversi minuti, fin quando i pompieri sono risuciti ad estrarre una ad una le persone usando i flex.

Cinque persone intrappolate nelle lamiere: le condizioni di salute dopo l’incidente

Subito dopo, i medici si sono occupati di fornire le prime cure del caso ai feriti, mentre si trovavano ancora sul luogo dell’incidente. Successivamente i sanitati hanno trasferito i feriti in ospedale, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la zona.