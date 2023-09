Milano, lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare ad un matrimonio

Hanno lasciato la figlia di soli 8 mesi in auto per andare a festeggiare il matrimonio di un loro amico. Una coppia di genitori è stata denunciata a Milano per abbandono di minori. Tutto è accaduto nella serata di ieri, sabato 16 settembre 2023. I Carabinieri di Cornaredo sono intervenuti in un parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi a Cusago, comune in provincia di Milano, perché una bambina di soli 8 mesi è stata trovata da sola all’interno di un’auto.

Genitori denunciati per abbandono di minori

Gli agenti sono riusciti subito a rintracciare i genitori, di 31 e 41 anni, che si sono giustificati spiegando “di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata e di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare malanni“. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli del caso, constatando che la bambina stava bene. La piccola è stata riconsegnata ai genitori, che sono stati denunciati per abbandono di minore.