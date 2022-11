Vanno al centro commerciale ma si dimenticano il figlio in auto: salvato dai passanti

Vanno al centro commerciale ma si dimenticano il figlio in auto: salvato dai ...

Madre e compagno vanno al centro commerciale e dimenticano in figlio in auto nel parcheggio: salvato dai passanti

Denuncia per abbandono di minore in un centro commerciale del lodigiano.

Nel pomeriggio di domenica scorsa 27 novembre 2022, è stata trovata la madre di un bambino di due anni a spasso con il compagno tra le vetrine dei negozi, mentre il figlio era all’interno della vettura, nel parcheggio, senza custodia.

L’allarme scattato dalla denuncia dei passanti

Ad accorgersi del piccolo nel parcheggio del centro commerciale Il Castello di Sant’Angelo Lodigiano sono stati dei passanti intorno alle ore 18:30, dando nell’immediato l’allarme alle forze dell’ordine.

Intervenuti sul posto gli agenti della polizia congiuntamente a una squadra di vigili del fuoco, il bambino è stato immediatamente liberato dalla macchina e nel giro di poco è stata rintracciata la coppia di madre e compagno all’interno dei locali del centro commerciale, nel bel mezzo di una seduta di shopping natalizio e liberi per qualche ora dal pensiero del figlio.

Le condizioni del bambino abbandonato in auto

Paura e apprensione hanno pervaso i passanti prima che il piccolo venisse recuperato dai vigili del fuoco.

È stato tirato fuori dall’auto spaventato e infreddolito, ma fortunatamente si trova in buone condizioni di salute e non deve aver subìto particolari traumi a causa dell’accaduto. Resta valida la denuncia per abbandono di minore a carico della madre e del compagno.