Grave incidente in vacanza per l'Estetista Cinica: “Mi sono tagliata un pez...

Grave incidente in vacanza per l'Estetista Cinica: “Mi sono tagliata un pez...

Drammatico incidente per l'Estetista Cinica mentre era in vacanza a Ponza: mostra ai follower il dito fasciato

Una brutta disavventura in vacanza per Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica. Mentre era in viaggio sull’Isola di Ponza ha avuto un grave incedente che ha richiesto un’operazione immediata: “Mi sono tagliata un pezzo di dito“, ha affermato l’imprenditrice sui social nella giornata di oggi.

Il grave incidente in vacanza per l’Estetista Cinica

L’Estetista Cinica si era concessa qualche giorno di riposo, lontano dal lavoro e dai pensieri della vita quotidiana, ma qualcosa è andato storto.

Ieri, 30 luglio, aveva solo postato una foto di lei con il dito medio completamente fasciato. In queste ore però, dopo la forte preoccupazione della sua community, ha condiviso delle nuove stories per fornire maggiori dettagli e tranquillizzare i follower.

“Mi sono chiusa tantissimo il dito nella scaletta della barca, così tanto che mi sono portata via un pezzo di dito e ho fatto esplodere l’osso dell’ultima parte della falange. Me l’hanno ricostruito, potevano farlo per fortuna”.

Poteva andare peggio, dunque, per l’Estetista Cinica. Il grande spavento e il trasferimento a Roma, ma il momento peggiore sembra essere passato. Oggi le dimissioni dall’ospedale.

Il messaggio dell’Estetista Cinica ai follower

L’Estetista Cinica non ha perso il sorriso e ha invitato i suoi follower a notare che il dito in questione è proprio il medio. Inoltre, l’imprenditrice ha lanciato un messaggio ai follower mettendoli in guardia: